Annoncé il y a quelques semaines, VMware Fusion 12 est désormais disponible avec une prise en charge complète de macOS Big Sur et d’autres nouvelles fonctionnalités.

VMware Fusion 12 vous permet d’exécuter une variété de systèmes d’exploitation sur des machines virtuelles dans macOS. Il inclut désormais un certain nombre d’améliorations, telles que la compatibilité eGPU, la prise en charge des applications basées sur Kubernetes, DirectX 11 et OpenGL 4.1, une sécurité accrue pour le moteur de rendu sandbox, contrôles d’accessibilité améliorés et autres modifications mineures.

Fusion 12 a également été optimisé pour macOS Big Sur, avec une prise en charge à la fois de l’hôte et de l’invité pour le système d’exploitation qu’Apple publiera dans les semaines à venir. Sur les systèmes exécutant macOS Catalina, Fusion 12 continuera à fonctionner avec les extensions de noyau. Sur macOS Big Sur, l’outil utilisera les API d’Apple pour exécuter des machines virtuelles et des conteneurs.

Enfin, avec cette nouvelle version de Fusion, VMware propose une nouvelle structure de licence pour Fusion 12 Player qui sera gratuite pour un usage personnel. Les utilisateurs de Fusion 12 Player souhaitant utiliser le logiciel à des fins commerciales pourront acheter une licence pour 149 € (ou 89 € pour ceux qui mettent à jour depuis Fusion 11). Fusion 12 Pro vous permet d’exécuter jusqu’à trois machines virtuelles.

› Fusion 12 est disponible sur le site officiel.