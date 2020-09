Apple expérimente une nouvelle expérience “Apple Express” pour faire vos achats dans ses magasins de détail. Le but est d’offrir aux utilisateurs la possibilité de retirer rapidement et en toute sécurité leurs commandes passées en ligne.

Apple Express Pickup n’est que la dernière initiative d’Apple visant à renforcer la sécurité dans ses magasins et à accélérer la retrait des appareils achetés en ligne en même temps. En ce moment, cette nouveauté est en cours de test dans certains magasins aux États-Unis. Pour l’heure, on ne sait pas si Apple compte proposer ce service dans autres pays.

L’initiative Express propose une sorte de comptoir à l’entrée du magasin, séparé du reste du magasin par un mur provisoire, des comptoirs en bois et des protections en plexiglas pour servir les clients. Deux ensembles d’étagères présentent les appareils les plus populaires disponibles à l’achat.

La structure temporaire est réalisée avec des matériaux moins précieux que les normes Apple. Néanmoins, elle parvient toujours à offrir une meilleure expérience que ce qui a été fait jusqu’à présent dans la phase COVID-19, lorsque de nombreux magasins livraient les produits commandés en ligne à l’extérieur ou uniquement sur rendez-vous.

Avec Apple Express, les clients qui ont passé des commandes en ligne peuvent simplement se rendre au comptoir et récupérer leurs achats. Les rendez-vous avec le Genius Bar sont gérés dans un deuxième guichet. Apple n’autorise qu’un seul client par comptoir et aucun autre achat n’est actuellement possible.

Pour le moment, il s’agit encore que d’un concept, s’il est concluant, Apple pourrait peut-être le déployer ailleurs.