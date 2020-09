L’ancien cadre d’Apple, Jean-Louis Gassee, a déclaré que la première version du “Apple Glass” ne sera pas un véritable appareil portable AR, mais plutôt un casque classique de réalité augmentée et de réalité virtuelle.

Selon les rumeurs des dernières semaines, le “Apple Glass” pourrait faire ses débuts entre 2021 et 2022 et devrait avoir un design similaire aux lunettes classiques. Jean-Louis Gassee pense différemment et estime que la première version de l’Apple Glass sera une visionneuse beaucoup plus classique, utile pour les applications de réalité augmentée et de réalité virtuelle.

Gassee pense que l’idée d’une paire de lunettes d’apparence normale avec un affichage tête haute (HUD) se heurte à la fois à des problèmes de distraction et à des problèmes sociaux et de confidentialité. Gassee, par exemple, cite une étude de 2015 publiée dans la revue PLOS qui suggère que les appareils HUD peuvent être plus une distraction qu’un avantage.

L’ancien cadre a également ajouté que les implications sociales et de confidentialité du port d’un appareil de ce type n’ont pas encore été abordées :

« Une entreprise soucieuse de la confidentialité comme Apple est susceptible de procéder avec une grande prudence, en n’incorporant pas d’appareil photo dans ses lunettes, en limitant son utilisation ou, à tout le moins, en fournissant une indication claire lorsque l’appareil photo est en cours d’utilisation. »

D’un point de vue technique, Gassee écrit que l’Apple Glass aurait besoin d’une suite de capteurs pour les mouvements de la tête et du corps. Même si l’appareil reléguait la plupart des processus les plus lourds à un iPhone connecté, il aurait toujours besoin de processeurs et de batterie pour fonctionner.

« Nous pouvons faire confiance à Johny Srouji et à son équipe de concepteurs pour améliorer les performances et la consommation d’énergie des processeurs Apple, mais il est difficile de croire qu’une combinaison de CPU + batterie puisse gérer l’AR et la VR dans un petit espace comme celui du monture de lunettes. »

Cela dit, Gassee s’attend à ce que le premier Apple Glass soit un casque AR et VR à utiliser à la maison et au bureau, peut-être pour quelques minutes de plaisir avec Apple Arcade. Le casque aurait des dimensions plus grandes que les classes de lunettes, de manière à pouvoir accueillir tout le matériel nécessaire.