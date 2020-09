Amazon Music lance Amazon Music HD, une nouvelle offre de musique en streaming de haute qualité qui vous permet d’écouter des chansons en HD et Ultra HD. Elle s’accompagne d’un catalogue audio 3D en constante évolution disponible pour l’écoute via les appareils Amazon Echo Studio.

Amazon Music HD offre aux clients la meilleure qualité de reproduction sonore disponible dans leur service de streaming. Amazon affirme que « des albums légendaires comme les Rumours: Fleetwood Mac et Kind of Blue de Miles Davis deviennent de nouvelles expériences révélatrices, comme si l’auditeur était assis en studio pendant les sessions d’enregistrement de ces albums ».

Les chansons également disponibles en Ultra HD offrent désormais des nuances qui étaient auparavant aplaties par la compression de fichiers pour le streaming numérique. Le catalogue de chansons HD et Ultra HD augmentera avec le temps, mais contient déjà des millions de chansons.

Le service offre à ses clients plus de 60 millions de chansons haute définition sans perte avec une profondeur de 16 bits et une fréquence d’échantillonnage de 44,1 kHz. De plus, des millions d’autres pistes sont déjà disponibles en Ultra HD (meilleure que la qualité CD), avec une profondeur de 24 bits et une fréquence d’échantillonnage de 192 kHz.

Amazon Music HD reproduira alors la meilleure qualité audio prise en charge par les conditions de connexion et les appareils utilisés par les clients. Il est compatible avec les iPad, les smartphones et divers produits de la gamme Echo, Fire TV et Fire Tablet. Le service est également compatible avec des appareils tiers, tels que la plupart des produits Denon et Marantz avec HEOS Built-in, Polk Audio, Definitive Technology, Sonos, McIntosh, Sennheiser et bien d’autres.

Pour les nouveaux abonnés, l’abonnement Amazon Music HD est disponible à partir de 14,99 € par mois. Les clients déjà abonnés à Amazon Music Unlimited paieront 5 € par mois en plus de leur plan d’abonnement existant. Les nouveaux abonnés à Amazon Music peuvent bénéficier d’une période d’essai gratuite de 90 jours.

Les clients d’Amazon Music en France, en Italie, en Espagne et au Canada peuvent également accéder à Amazon Music HD pendant une période de 90 jours sans frais supplémentaires.