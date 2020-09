Depuis la dernière bêta d’iOS 14, les bannières intelligentes mènent désormais directement à Apple News+ plutôt qu’aux applications des éditeurs.

Apple a modifié la gestion des bannières intelligentes, car elles dirigent désormais les utilisateurs vers l’application Apple News+ au lieu d’une application tierce lorsque l’utilisateur ouvre une page Web hébergée par un éditeur sur le service Apple News+.

En particulier, les bannières invitent désormais les utilisateurs à ouvrir des actualités dans l’app Apple News, du moins pour les partenaires News+ qui utilisent actuellement l’API dédiée. Le framework Smart App Banner a été implémenté pour la première fois dans iOS 13 et a permis aux développeurs d’exiger des utilisateurs qu’ils téléchargent leurs applications tierces depuis l’App Store ou ouvrent un lien correspondant sur Safari. Avec la dernière mise à jour d’iOS 14, les choses ont légèrement changé.

L’API Smart Banner est capable de détecter les domaines Web des partenaires Apple News+, activant ainsi l’affichage de la bannière promotionnelle modifiée. Le code de la bannière de l’application intelligente sur les pages concernées reste inchangé, ce qui suggère qu’il s’agit d’un changement dans la façon dont Safari gère les URL des éditeurs.

Woah, I wonder how many publishers in Apple News+ realize that the new iOS14 and MacOS Big Sur are by default intercepting traffic to their sites and sending it to the Apple News app instead. pic.twitter.com/k4PQG9mE7M

— Tony Haile (@arctictony) August 10, 2020