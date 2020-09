Les équipes de conception d’Apple ont créé un masque de protection à distribuer aux employés des entreprises et des détaillants du monde entier.

Comme le rapporte Bloomberg, le masque facial a été développé directement à Cupertino par l’équipe d’ingénierie et de design industriel dans le but de distribuer plusieurs unités aux employés du monde entier. Apple a également créé le ClearMask, mais en collaboration avec l’Université Gallaudet, spécialisée dans l’éducation des étudiants malentendants.

Le masque de protection est composé de trois couches capables de filtrer les particules entrantes et sortantes comme de nombreux masques en tissu et peut être lavé et réutilisé jusqu’à cinq fois. Le masque fabriqué par Apple a un design de forme triangulaire, capable de couvrir même le nez sans causer de buée sur les lunettes. Près de la bouche et du menton, nous trouvons une section plus arrondie, ainsi que des cordes réglables pour les oreilles.

Le ClearMask est le premier masque chirurgical entièrement transparent certifié par la FDA aux États-Unis. Ce modèle montre le visage entier, de sorte que les personnes ayant des problèmes d’audition puissent comprendre ce que le porteur dit.

Apple a déclaré avoir mené des recherches et des tests approfondis pour trouver les meilleurs matériaux pour filtrer l’air. Les employés de l’entreprise commenceront à recevoir ces masques au cours des deux prochaines semaines.

Apple continuera à fournir des masques chirurgicaux gratuits aux clients qui visitent les Apple Store, mais ceux-ci ne sont pas conçus par la société.