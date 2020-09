Apple sort ce soir la bêta 8 d’iOS 14 et iPadOS 14 pour les développeurs, en plus de celle de watchOS 7 et tvOS 14.

Pour installer ces bêtas, empruntez les chemins habituels pour chaque système. Rien à changer sur ce point.

Pour l’heure, nous connaissons pas les nouveautés de cette bêta 8 d’iOS 14 et iPadOS 14. Nous ne manquerons d’y revenir dans un prochain post.

Voici les numéros de build :

iOS 14 bêta 8 : 18A5373a

iPadOS 14 bêta 8 : 18A5373a

watchOS 7 bêta 8 : 18R5382a

tvOS 14 bêta 8 : 18J5385a

Envie de devenir bêta-testeur ? C’est simple, il suffit de vous inscrire gratuitement sur beta.apple.com. Ainsi, vous aurez accès à toutes les bêtas publiques qu’Apple relâchera en juillet.

Rendez-vous sur Developer.apple.com pour télécharger les différentes bêtas ou installer les profils nécessaires.