Selon une récente enquête menée par SellCell, la majorité des clients intéressés par l’iPhone 12 opteront pour le modèle moins cher.

L’enquête a été menée aux États-Unis auprès de plus de 2 500 utilisateurs possédant déjà un iPhone.

Les nouveaux modèles devraient embarquer des écrans OLED, la nouvelle puce A14 Bionic, une connectivité 5G et un design mis à jour avec des bords plats. L’iPhone 12 et l’iPhone 12 Max auront probablement une matrice de deux caméras, tandis que les modèles Pro devraient comporter un système à trois caméras, en plus du scanner LiDAR.

L’enquête montre que la 5G et le design compact du modèle de 5,4 pouces seront les deux éléments les plus pris en compte lors de l’achat. Le système LiDAR ne semble pas avoir beaucoup d’importance…pour le moment.

La fonctionnalité la plus attendue est donc la 5G, avec 58% des préférences, suivie du design compact de le 12 de 5,4 pouces avec 51,1% (l’enquête permettait de multiples réponses). Le nouveau design suscite également beaucoup d’intérêt, tandis que plus en arrière on trouve les améliorations apportées à la caméra, l’éventuel affichage de 120Hz, le processeur plus rapide et le scanner LiDAR.

Dans l’ensemble, 41% des répondants prévoient d’acheter un iPhone 12, 34% ne l’achèteront pas, tandis que 25% sont encore indécis.

Parmi ceux qui prévoient de passer à l’iPhone 12, 44% opteront pour le modèle de base de 5,4 pouces, non seulement pour sa taille, mais aussi pour son prix. 25% veulent le 12 Max (non-Pro), tandis que seulement 18% des participants sont intéressés par le 12 Pro Max.

Et vous, quels seront vos critères pour passer à l’achat ?