Apple a lancé le nouveau podcast officiel « Oprah’s Book Club », qui accompagnera l’émission du même nom en exclusivité sur Apple TV+.

Le partenariat entre Apple et Oprah Winfrey s’étend donc également au podcasting, après l’émission disponible sur Apple TV+ et dédiée au monde du livre. Dans les huit épisodes du podcast « Oprah’s Book Club », Winfrey parlera du livre “Caste: The Origins of our Discontents” d’Isabel Wilkerson.

Cet essai, publié début août, illustre « la hiérarchie cachée de la classification humaine qui a façonné l’Amérique ». Peu de temps après sa publication, le livre a été placé sur la liste des best-sellers du New York Times. Winfrey a déclaré que le livre « offre une nouvelle façon de regarder l’inégalité raciale, donnant lieu à d’innombrables moments aha et nous aidant à vraiment comprendre l’Amérique telle qu’elle est maintenant et telle que nous l’espérons ».

Le podcast s’articulera autour de discussions avec divers invités qui parleront des « huit piliers de caste » décrits dans le livre. Deux nouveaux épisodes seront publiés sur la plate-forme Podcast d’Apple tous les mardis.

L’Oprah’s Book Club comprend désormais le show sur Apple TV+, une section sur les livres, le podcast, des articles sur Apple News et une interview de Wilkerson disponible en streaming sur Apple Music. Apple parlera également de ce livre dans un épisode de l’émission sur Apple TV+ prévu cet automne.