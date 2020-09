Le projet Connected Home over IP, la tentative ambitieuse de réunir Amazon, Apple, Google et la Zigbee Alliance avec une plate-forme de maison intelligente unifiée et open source, vient de publier sa dernière mise à jour sur le projet.

Le groupe a annoncé que le projet est toujours en cours et vise une sortie en 2021. Un premier “projet de spécification” pour la nouvelle norme sera publié plus tard cette année, afin d’avoir déjà des produits compatibles lors du lancement.

En plus de ces informations initiales concernant le calendrier, l’annonce clarifie les types d’appareils de maison intelligente avec lesquels le projet Connected Home over IP a l’intention de travailler. Bien que le nombre d’entreprises participant au projet soit encore très faible, la liste des catégories d’appareils est au contraire très longue :

Éclairage et électricité (ampoules, luminaires, fiches, prises)

Commandes HVAC (Thermostats, unités AC)

Contrôle d’accès (serrures, portes de garage)

Sécurité (capteurs, détecteurs, systèmes de sécurité)

Couvertures / rideaux pour fenêtres, téléviseurs, points d’accès et autres.

En bref, ce sont presque tous les appareils majeurs de la maison intelligente et, par ailleurs, le groupe les explore comme une éventuelle intégration « d’autres produits électroniques grand public ».

Le projet Connected Home over IP a été annoncé en décembre 2019 comme une norme unifiée. Elle permettra aux fabricants d’appareils de créer plus facilement du matériel pour la maison intelligente. L’objectif est que les futurs appareils puissent facilement ajouter la prise en charge des trois principaux assistants vocaux, Alexa d’Amazon, Siri d’Apple et l’Assistant de Google. Enfin, il sera plus facile d’installer et de configurer des appareils domestiques intelligents avec notre système préféré.