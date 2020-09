Selon DigiTimes, Apple prévoit d’agrandir ses centres de données susceptibles d’améliorer davantage ses services numériques sur lesquels l’entreprise s’appuie fortement.

Depuis environ un an, Apple a clairement indiqué qu’à l’avenir, l’entreprise pourrait se concentrer de plus en plus sur les services. Actuellement, la société propose déjà plusieurs options, notamment Apple Arcade, Apple Music, Apple TV+ et iCloud.

La récente décision de Cupertino d’augmenter les achats de composants pour ses centres de données à partir du deuxième trimestre 2020 va dans ce sens. D’ailleurs, les expéditions associées sur toute l’année 2020 devraient doubler et continuer de croître en 2021.

Parallèlement, la demande de plaquettes de 8 pouces pour les fonderies a été très forte, à tel point que United Microelectronics (UMC) est prête à augmenter sa capacité de production. Cependant, la capacité de production de la fonderie est actuellement encore trop faible. De fat, l’entreprise discute avec ses clients de la possibilité d’une augmentation des prix à partir de l’année prochaine.