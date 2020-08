Plusieurs utilisateurs d’appareils iOS signalent qu’un message d’erreur lié à l’iTunes Store s’affiche aléatoirement à l’écran. D’après certains retours sur les réseaux sociaux, celui-ci apparaît à l’ouverture d’une application.

Comme on le voit sur cette capture d’écran, l’erreur affiche le message suivant : « L’iTunes Store n’est pas en mesure de traiter les achats pour le moment. Veuillez réessayer plus tard ». Bien qu’il mentionne l’iTunes Store, la page Web d’État du système Apple ne présente aucun problème. Du côté d’Apple, on ne mentionne qu’une instabilité persistante affectant l’application Apple Books.

Pour l’heure, il n’y a aucune solution pour contourner ce message d’erreur, que nous n’avons d’ailleurs pas rencontré. Si vous êtes concernés, le mieux est d’attendre qu’Apple solutionne le problème.

Avez-vous été affecté par ce message d’erreur ? Faites-le nous savoir les commentaires ci-dessous.