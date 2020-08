La tentative d’entourloupe d’Epic Games pour Fortnite n’a pas fonctionné. Son système d’achats directs n’a pas plus à Apple qui a immédiatement supprimé le jeu de l’App Store.

Epic Games a en effet voulu jouer pour éviter la commission de 30% d’Apple. Mais c’est Cupertino qui a eu le dernier mot dans l’histoire. Il fallait s’y attendre, rien d’étonnant. EN supprimant ainsi Fortnite de l’Apple, Apple montre que même les grosses entreprises n’ont pas de passe-droit.

Voici la déclaration d’Apple sur le sujet :

« Aujourd’hui, Epic Games a pris la malheureuse décision de violer les règles de l’App Store qui s’appliquent de la même manière à tous les développeurs et qui sont conçues pour que le magasin soit sûr pour nos utilisateurs. En conséquence, leur application Fortnite a été retirée de la boutique. Epic a activé dans son application une fonctionnalité qui n’a pas été examinée ou approuvée par Apple, et ils l’ont fait dans l’intention de violer les règles de l’App Store concernant les paiements au sein des applications qui s’appliquent à chaque développeur qui vend des biens ou des services numériques.

Epic a des applications sur l’App Store depuis une décennie et a bénéficié de l’écosystème de l’App Store — y compris ses outils, ses tests et la distribution qu’Apple fournit à tous les développeurs. Epic a accepté librement les conditions et les règles de l’App Store et nous sommes heureux qu’ils aient bâti une entreprise aussi prospère sur l’App Store. Le fait que leurs intérêts commerciaux les amènent maintenant à faire pression pour obtenir un arrangement spécial ne change rien au fait que ces règles créent des conditions équitables pour tous les développeurs et rendent l’App Store sûr pour tous les utilisateurs. Nous ferons tout notre possible pour travailler avec Epic pour résoudre ces violations afin qu’ils puissent remettre Fortnite sur l’App Store. »

Epic Games n’a donc plus le choix de faire marche arrière et de supprimer sa nouvelle option d’achats directs.