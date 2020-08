Désormais, les utilisateurs américains de l’Apple Card peuvent profiter d’une nouvelle option de paiement sur l’Apple Store en ligne. Apple vient d’ajouter l’Card aux autres options que sont la carte bancaire, Apple Pay et PayPal.

Rappelez vous que l’Card n’est actuellement disponible qu’aux États-Unis. De fait, seules les utilisateurs américains trouveront cette nouvelle option de paiement lors d’un achat sur l’Apple Store en ligne.

Apple explique qu’elle permet d’effectuer des achats plus simplement et en un clic. L’ajout d’un bouton Apple Card dédié est probablement aussi une décision marketing. Les utilisateurs pouvaient déjà sélectionner l’Card mais cela se faisait en plusieurs étapes via l’option Apple Pay.

La firme de Cupertino est de plus en plus agressive dans la promotion de sa carte de paiement. D’ailleurs, on note que la nouvelle option prend place au-dessus de tous les autres moyens de paiement.

Actuellement disponible seulement aux États-Unis, Apple n’a pas partagé d’informations sur une expansion internationale de l’Card.