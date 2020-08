Le luxe est sans limite chez Caviar qui vient d’ouvrir les précommandes en série limitée de l’iPhone 12 Pro SpaceX. L’appareil est conçu sur mesure avec un graphique de vaisseau spatial SpaceX Dragon. Ce graphique célèbre la première mission SpaceX en équipage ainsi que le slogan « Musk be on Mars ».

Comme à son habitude, Caviar a repensé complètement l’appareil en utilisant des métaux précieux. L’année dernière, la société avait déjà rendu hommage à Elon Musk. Elle avait en effet sorti Caviar l’iPhone 11 « Cyberphone », décoré de manière à ressembler au Tesla Cybertruck.

En termes de prix, la société russe vous facturera la somme de 4990 $ pour l’iPhone 12 Pro SpaceX de 128 Go. Cela peut grimper à 6150 $ dans le cas du 12 Pro Max de 512 Go. Au total, Caviar a prévu d’en fabriquer seulement 19.

Pour justifier ces prix extravagants, Caviar explique la chose suivante :

« Le corps du modèle Discovery Musk Go To Mars contient un élément réel intégré de la mission SpaceX qui était dans l’espace. Ce n’est pas seulement un accessoire, c’est un artefact précieux. En le possédant, vous devenez membre d’un équipage de navette spatiale, un morceau d’histoire, un héros qui conquiert l’espace. »

Au dos, l’iPhone est habillé d’une plaque entièrement personnalisée avec une image du vaisseau spatial Crew Dragon, la phrase « Musk be on Mars » et l’imitation de la signature Elon Musk est en titane.

Alors si vous êtes intéressé par ce modèle très prestigieux du futur iPhone 12, il vous en coûtera au minimum 5000 $.