Foxconn, le principal fournisseur d’Apple, semble prêt à commencer la production de masse des futurs iPhone 12. Pour ce faire, l’assembleur a comme à son habitude fait appel à une main d’œuvre qualifiée pour répondre aux exigences de Cupertino.

Le recrutement en masse a lieu dans son usine de Zhengzhou (Chine). Pour attirer le plus de personnes possibles, Foxconn aurait prévu une prime de 9000 yuans, notamment pour les personnes les plus qualifiées.

Malgré un début de production, il faut s’attendre à un lancement plus tardif que les années précédentes. La nouvelle a été confirmée par Apple elle-même, soulignant un retard de plusieurs semaines.

D’après les rumeurs, les iphone 12 seront au nombre de 4 : un de 5,4″, deux de 6,1″ et un de 6,7″. Il est également possible que leur commercialisation se fasse en deux temps. Avec la pandémie, les fournisseurs et autres fabricants ont pris du retard dans la production.

De notre côté, on s’attend aussi à une limitation dans le nombre d’appareils pour chaque commande. Peut-être qu’Apple pourrait même fixer une limite à 1 ou 2 appareils par personne. Nous devrions en apprendre davantage sur le sujet lors de la prochaine keynote cet automne, ou pas.

Dans tous les cas, ne vous attendez pas à pouvoir acheter l’iPhone 12 avant le mois de octobre, voire novembre.