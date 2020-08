Grosse nouvelle pour les fans de GoT puisque Game of Thrones: Tale of Crows arrive en exclusivité sur Apple Arcade.

« GoT: Tale of Crows est un jeu incrémental narratif qui développe plus avant l’univers de la série HBO en explorant les 8000 ans d’histoire de la Garde de la Nuit et sa veillée sans fin au sommet du Mur, la fortification gigantesque qui sépare les Sept Couronnes de la menace qui s’étend au-delà. Les joueurs gravent leurs propres histoires dans les annales des Lord Commanders et de leurs frères jurés au long des siècles tandis qu’ils consolident leurs ressources, leurs défenses et leurs recrues à Châteaunoir. Le danger est absolument partout au-delà du mur, alors que s’enchaînent les virées incertaines et dangereuses pour la Garde. »

Attention, chaque expédition marquera durablement les corbeaux par des stigmates physiques et mentaux qu’ils devront porter durablement avec eux à leur retour sur le Mur.

Défendez les Sept Couronnes et ceux qui y résident avec la bande originale vertigineuse de la série HBO. Devenez le bouclier qui protège le royaume des humains, l’épée au cœur des ténèbres et le guetteur sur les remparts.

Game of Thrones: Tale of Crows est disponible gratuitement sur Apple Arcade (4,99€/mois).