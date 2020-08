Anker a récemment dévoilé sa manette PowerCore Play 6700, laquelle est accompagnée d’une batterie de 6.700 mAh. La bonne nouvelle est qu’Anker est l’un de nos fidèles partenaires de longue date. L’accessoiriste nous a donc envoyé un exemplaire que nous devrions recevoir la semaine prochaine.

Nous ne manquerons donc pas de vous préparer un test complet sur cette manette, qui semble vraiment confortable.

Outre sa batterie embarquée, la PowerCore Play 6700 dispose également d’un port USB-A (12W) et d’un USB-C (15W). Cette manette vous promet d’augmenter la durée de vos sessions de jeu.

Cette manette se différencie des autres puisqu’elle ne dispose pas de boutons. Les joueurs devront donc toujours utiliser les commandes tactiles. Et dans certains jeux, comme PUBG Mobile, il ne peut en être autrement. En effet, l’éditeur ne permet d’ajouter de contrôleurs physiques. Le principe même de cette manette est d’offrir une meilleure prise en main à l’aide des poignées situées de part et d’autre.

Et comme si cela ne suffisait pas, Anker a ajouté un ventilateur pour évacuer la chaleur générée par le smartphone. Là encore, c’est une bonne idée quand on sait qu’iOS baisse automatiquement la luminosité dès que l’écran devient trop chaud. Le défi sera alors de tester ce point lors de notre test. Nous verrons si la manette permet d’éviter ce moment que l’on peut qualifier de très désagréable. Et d’autant plus quand on se retrouve dans des endroits sombres sur la carte.

Pour information, la manette est compatible avec les plus grands smartphones du marché. Cela inclut aussi l’iPhone 11 Pro Max, le Samsung S20 Ultra et plus encore. En clair, votre appareil sera forcément en mesure de se loger sans mal dans la manette.

Si la manette vous fait déjà de l’œil, sachez qu’elle est en vente sur Amazon. Vous pouvez aussi attendre notre test la semaine prochaine avant de vous décider.