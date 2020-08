Le président Donald Trump va encore plus loin pour mettre à mal les applications de sociétés chinoises présente sur le territoire américain. En effet, Trump vient de signer un décret dont l’objectif est d’interdire officiellement les transactions avec ByteDance et Tencent.

Ce décret concerne TikTok de ByteDance et WeChat de Tencent. Trump souhaite désormais que toutes transactions soient interdites entre la Chine et les États-Unis

« Les ordonnances mentionnent la loi sur les pouvoirs économiques d’urgence internationaux et la loi sur les urgences nationales, qui affirment que ces applications chinoises représentent une menace pour la sécurité nationale. Les deux ordonnances prendront effet dans 45 jours. »

Le problème souligné par Engadget est Tencent est le plus gros investisseur derrière des sociétés américaines telles que Riot Games et Epic Games. Ces derniers sont respectivement responsables des franchises League of Legends et Fortnite.

Dans le cas de TikTok (ByteDance), la situation est un peu différente puisque Microsoft a prévu d’acquérir une partie des actifs, notamment la partie présente aux USA. Mais il semblerait que Microsoft envisage de racheter l’activité mondiale de TikTok. Trump laisse courir les négociations jusqu’au 15 septembre, date à laquelle un accord doit être trouvé. Dans le cas contraire, TikTok sera purement interdit au pays de l’Oncle Sam.