Le mode sombre sur macOS 11 Big Sur, maintenant dans sa quatrième bêta pour les développeurs, est amélioré grâce à une nouvelle option personnalisable.

Désormais, en vous rendant dans les Préférences Système puis dans Général, vous pouvez désactiver la coloration du bureau lors de l’activation du mode sombre en recherchant la petite case à cocher relative à la coloration de l’arrière-plan dans les fenêtres. En substance, cette fonction, introduite avec macOS Mojave, permet aux fenêtres de l’application de « colorer » en suivant l’arrière-plan du bureau afin de se fondre plus harmonieusement avec le contenu environnant.

Ce choix ne plaît cependant pas à tous les utilisateurs, surtout lorsque vous allez activer le mode sombre. Pour cette raison, Apple a décidé de permettre de le désactiver avec le nouveau système d’exploitation Big Sur.

En désactivant cette option, vous obtenez un mode sombre beaucoup plus accentué, car les arrière-plans des différentes fenêtres macOS ne sont pas influencés par le choix de l’arrière-plan. De cette façon, il est enfin d’avoir un mode sombre vraiment sombre même sur nos Mac.

Apple se confirme une fois de plus très attentive aux demandes des utilisateurs. Et ces derniers temps, elle s’ouvre de plus en plus vers la personnalisation.