Lady Gaga est la dernière artiste à lancer une émission hebdomadaire sur Apple Music. Dans son émission baptisée “Gaga Radio”, elle discutera avec des stars de la danse et de la musique et fera ses débuts avec des mix DJ exclusifs.

« L’inspiration de l’album hyperactif 2020 de Lady Gaga, Chromatica, est venue d’un seul endroit magique: la piste de danse. Une balade de synthés scintillants et de crochets à couper le souffle, il capture l’euphorie singulière et purifiante de l’âme résultant de la transpiration sous une boule disco.

Tous les vendredis sur GAGA RADIO, elle met à l’honneur la musique de danse en parlant avec les DJ, les divas et les producteurs qui l’ont inspirée et ont contribué à donner vie à Chromatica. Chaque épisode comprendra également un mix DJ exclusif de l’un des invités de Gaga. C’est une célébration de la musique de danse lorsque nous en avons le plus besoin. »

Les interviews se concentreront sur l’équipe qui a aidé Gaga à donner vie à son album 2020 “Chromatica”. L’émission sera disponible sur Apple Music tous les vendredis, à compter de demain.