Apple continue d’agrémenter le catalogue d’Apple Arcade, avec l’arrivée prochaine de 4 nouveaux jeux.

On commence par Samourai jack : Battle Through Time où le joueur incarnera le Samurai Jack, le plus grand guerrier de tous les temps. Vous serez invité à « voyager dans le temps pour enfin mettre un terme au règne de terreur d’Aku ». Ce titre est développé par le studio Adult Swim et sera disponible aussi sur console et PC.

Du côté du studio Night School Studio, on se prépare au lancement du jeu Next Stop Nowhere. Dans ce titre, vous incarnerez Beckett, un simple coursier vivant une vie simple. Mais ça c’était qu’il ne fasse la rencontre de l’ancien chasseur de primes Serra lequel va lui faire vitre une aventure inattendue. Reste à savoir si Beckett en sortira vivant. « Les alliés improbables traversent une galaxie poussiéreuse et mortelle dans une course pour sauver le fils de Serra, Eddy, en évitant les gangsters, les chasseurs de primes et les dangers de l’espace infini. Beckett est dépassé. La façon dont il survit – les choix qu’il fait, les relations qu’il noue, la personne qu’il devient – dépend de vous. »

The Last Campfire sera également l’un des quatre titres à faire son apparition sur Apple Arcade. Développé par les studios Hello Games et Frontier Developments (LostWinds), vous serez invité à aider une braise égarée dans un lieu mystérieux. Votre rôle sera de l’aider à trouver un moyen de rentrer, mais également un sens à son existence. Plusieurs obstacles se dresseront devant vous tout au long de votre voyage dans une magnifique contrée sauvage.

Pour finir, le studio Izanagigames est déjà prêt à lancer son titre World’s End Club. Dans ce jeu, vous prendrez la tête du Club des battants, qui n’est autre qu’une bande de losers composé de 12 personnages venus de tout le Japon. Suite à un accident de bus, lors d’une sortie scolaire, ils se retrouveront dans un parc à thème sous-marin. Un endroit étrange et abandonné. Dotés de pouvoirs extraordinaires, ils devront s’entretuer pour survire.

Ces quatre jeux seront disponibles prochainement sur Apple Arcade. Seuls les abonnés au service (4,99€/mois – 49,99€/an) pourront en profiter depuis les différents produits d’Apple.