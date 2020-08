Le 10 juin dernier, l’application Apple Store a fêté ses 10 ans, l’occasion pour Apple de célébrer ce moment avec un œuf de Pâques amusant. Pour profiter de la surprise virtuelle, vous avez juste à installer la dernière mise à jour.

Pour afficher cette surprise, ouvrez l’onglet Rechercher sur votre iPhone/iPad et tapez « 10 years » et appuyez sur Rechercher. Vous verrez lors apparaître des ballons bleus indiquant le chiffre « 10 ». Vous pouvez même jouer avec en les déplaçant avec le doigt. En tapant dessus, vous sentirez également un retour haptique.

🥳 Surprise! Hidden inside the Apple Store app is a new Easter egg that celebrates the app’s 10th anniversary. Search for “10 years” and watch the balloons appears. Tap each one to pop it. 🎈 pic.twitter.com/YsGdKP8r5L

— Michael Steeber (@MichaelSteeber) August 5, 2020