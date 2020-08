Instagram lance aujourd’hui une nouvelle fonction baptisée “Reels” destinée à la création de courtes vidéos amusantes, à l’image de TikTok.

Comme l’explique Instagram : « Reels vous invite à créer des vidéos amusantes à partager avec vos amis ou n’importe qui sur Instagram. Enregistrez et modifiez des vidéos multi-clips de 15 secondes avec de l’audio, des effets et de nouveaux outils créatifs. Vous pouvez partager des Reels avec vos abonnés sur Feed et, si vous avez un compte public, les mettre à la disposition de la communauté Instagram au sens large via un nouvel espace dans Explore. Reels in Explore offre à tout le monde la chance de devenir créateur sur Instagram et d’atteindre de nouveaux publics sur la scène mondiale. »

Pour l’occasion, l’éditeur met plusieurs outils de création à la disposition des utilisateurs. Il y a notamment la possibilité d’ajouter des musiques à partir d’une bibliothèque musicale. Vous trouverez même une galerie d’effets AR. Ces effets peuvent provenir directement d’Instagram mais aussi des créateurs du monde entier.

Parmi les autres outils, on trouve aussi une minuterie, un compte à rebours, une fonction aligner avec des effets de transitions fluides, ainsi qu’un outil permettant de gérer la vitesse de la vidéo.

Notez que vos Reels ne seront visibles que par vos abonnés si votre compte est privé. Vous avez ensuite le choix de les partager dans l’onglet Explorer, si vous voulez rendre vos créations publiques.

Si Reels peut s’apparenter à TikTok, Robby Stein, directeur produit d’Instagram, a déclaré que si TikTok a popularisé le format vidéo court, les deux produits sont différents. Il admet quand même que TikTok a ouvert la voie.

« Je pense que TikTok mérite une tonne de crédit pour la vulgarisation des formats dans cet espace, et c’est juste un excellent travail », a déclaré Stein à The Verge. « Mais en fin de compte, il n’y a pas deux produits identiques, et les nôtres non plus. »

Stein a poursuivi en disant qu’Instagram Stories est axé sur les réseaux sociaux, tandis que Reels est conçu pour le divertissement.

Pour l’heure, Reels est en cours de déploiement sur iOS et Android dans 50 pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Australie et le Japon. D’autres pays viendront s’ajouter à la liste au fil des jours.