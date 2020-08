Phil Schiller se prépare à assumer un rôle très important, celui d’Apple Fellow. Il s’agit une reconnaissance honorifique pour ses trente ans de carrière au sein d’Apple.

Phil Schiller, dans l’entrepris depuis 1987, a été un visage crucial dans le succès d’Apple ces dernières années. Comme indiqué dans le communiqué de presse d’Apple, l’exécutif restera fermement en charge de l’App Store et présent aux nombreux événements Apple. Apple a également annoncé que Greg Joswiak, leader de longue date au sein de la division Product Marketing, rejoindra l’équipe de direction en tant que vice-président senior de la division Worldwide Marketing.

Tim Cook s’est exprimé sur ces nominations :

« Phil a contribué à faire d’Apple l’entreprise qu’elle est aujourd’hui et ses contributions sont larges, vastes et profondes. Dans ce nouveau rôle, il continuera à fournir le partenariat de réflexion incroyable et les conseils qui ont défini ses décennies chez Apple », a déclaré Tim Cook, PDG d’Apple. « Les nombreuses années de leadership de Joz dans l’organisation du marketing produit le rendent parfaitement adapté à ce nouveau rôle et garantira une transition transparente à un moment où l’équipe est engagée dans un travail aussi important et passionnant. Je suis ravi que toute l’équipe de direction bénéficie de sa collaboration, de ses idées et de son énergie. »

Il faut également noter le grand effort consenti par Schiller pour guider Apple vers sa première WWDC entièrement en streaming, un succès visuel parfaitement en lien avec le style Apple.

De son côté, Phil Schiller s’est également exprimé sur cette nomination :

« Travailler chez Apple était comme un rêve devenu réalité, un travail partagé avec de grands amis comme Steve, Tim et bien d’autres. J’ai commencé à travailler pour Apple pour la première fois à 27 ans, j’ai eu 60 ans cette année et il est temps de changer certains aspects de ma vie. Je continuerai à travailler ici aussi longtemps que possible mais je veux aussi passer du temps avec ma famille, mes amis et quelques projets personnels qui me tiennent beaucoup à cœur. »