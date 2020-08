Apple TV+ a signé un accord de premier regard avec Appian Way Productions, fondée par Leonardo DiCaprio.

Appian Way Productions, qui a été fondée par DiCaprio et est dirigée par Jennifer Davisson, est connue pour des films tels que « The Revenant », « Le loup de Wall Street » et « Shutter Island ».

Selon Deadline, l’accord pluriannuel comprendra à la fois des projets télévisés et des longs métrages.

Outre son catalogue de films, Appian Way a également travaillé sur des documentaires tels que “Grant” et la prochaine émission Disney+ “The Right Stuff”. Auparavant, Appian Way Productions avait un accord avec Paramount Pictures.

L’accord s’appuiera sur une relation existante entre DiCaprio et Apple. Plus tôt en 2020, Apple aurait remporté les droits de “Killers of the Flower Moon”, réalisé par Martin Scorsese, qui met en vedette DiCaprio et Robert De Niro.

En juillet, Apple a également commandé une nouvelle série de thrillers intitulée “Shining Girls”. Ce série est produite par Appian Way et met en vedette Elisabeth Moss.

Appian Way rejoindra une liste d’entreprises existantes qui ont conclu des accords avec Apple, notamment A24 Studios, Scott Free Productions de Ridley Scott et Green Door Pictures d’Idris Elba.

Bien qu’Apple n’ait pas publié de statistiques fermes sur les abonnés à Apple TV+, elle a déclaré à la WWDC 2020 que le service était sur un milliard d’écrans en juin.