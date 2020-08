Avant même son officialisation, l’iPhone 12 Pro est déjà au catalogue de Caviar, connu pour créer des versions extravagantes des derniers iPhone. Il y a des modèles ornés d’or et de diamants pouvant atteindre plus de 100.000 dollars. Avec l’arrivée des nouveaux iPhone, il est déjà possible de pré-commander un Caviar iPhone 12 Pro Victory Pure Gold.

Le smartphone est entièrement en or et au dos de l’appareil on peut remarquer une gravure artistique assez raffinée, agrémentée de 8 diamants.

Le Caviar iPhone 12 Pro Victory Pure Gold, c’est le nom donné par la marque russe, a été créé pour “les vrais connaisseurs du luxe”. Le prix de ce modèle est de 23 380 dollars, bien au-dessus des prix habituels d’Apple. Bien entendu, la version Max est également disponible au prix de 23 850 $.

De toute évidence, tout le monde ne pourra mettre autant d’argent sur un iPhone. Toutefois, si Caviar est toujours là après tant d’années, c’est bien pour une raison. Les clients les plus riches peuvent ainsi opter pour une version totalement personnalisée du futur iPhone.