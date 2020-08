Selon Digitimes, Apple pourrait présenter ses nouveaux iPhone 12 lors de son évènement cet automne, puis les lancer à des dates différentes.

La semaine dernière, Apple a confirmé que le lancement des iPhone 12 serait retardé en raison de la crise sanitaire mondiale. D’ajouter que le retard pourrait être de l’ordre de plusieurs semaines.

La pandémie de COVID-19 a effectivement provoqué d’importants retards dans la production. Néanmoins, Digitimes croit savoir quels modèles seront disponibles en premier.

Le premier à être rendu public pourrait être le 6,1 pouces, à la fois dans les variantes « 12 Max » et « 12 Pro ». Dans un second temps, ce seraient au tour des modèles de 6,7 (12 Pro Max) et 5,4″.

Apparemment, les retards proviendraient des fournisseurs de cartes mères SLP. Ces derniers accuseraient d’un retard de 2 à 4 semaines. EN revanche, il n’y aurait pas de problème avec les modèles de 6,1″ pour lesquels les cartes mères auraient déjà été expédiées.

En l’état, il est impossible de savoir si ces bruits de couloir sont dans le vrai. Apple doit jongler avec chacun de ses fournisseurs. Et durant cette période très compliquée, il n’est pas exclu que les stocks soient très minces. Attendez-vous à ce qu’Apple limite davantage le nombre d’appareils pour chaque commande sur son site.