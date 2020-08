American Airlines a signé un nouvel accord avec Apple, dans le but bien entendu de divertir les passagers durant les nombreuses heures de vol.

La compagnie aérienne américaine proposera à ses passagers une sélection des meilleurs contenus disponibles sur Apple TV+. Cela comprend les contenus les plus pertinents tels que The Morning Show et Defending Jacob. Cet accord fait suite à un autre accord important entre American Airlines et le géant de Cupertino, visant à proposer Apple Music en illimité aux passagers. Cependant, les passagers doivent être abonnés au service, ne recevant qu’un accès gratuit au réseau de données de vol.

Le contenu d’Apple TV+ sera intégré dans le système de divertissement de vol, sans toutefois proposer la série complète. En bref, les passagers ne pourront regarder que quelques épisodes, une décision stratégique d’Apple pour inciter les passagers à souscrire au service au cas où ils ne le seraient toujours pas.

Apple espère sans aucun doute attirer de nouveaux clients sur Apple TV+.