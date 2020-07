L’application Apple Store pour iOS vient d’être mise à jour et intègre deux innovations intéressantes : un nouvel onglet immersif pour les produits utilisateurs et un outil de comparaison pour les iPhone.

Dans la section « Pour vous », il est maintenant possible de trouver beaucoup plus d’informations sur vos produits. Vous trouverez également conseils sur les accessoires ou services à combiner avec vos appareils.

Depuis cet onglet, vous pouvez trouver toutes les réservations, l’état des commandes, etc. C’est donc une vue plus immersive et plus complète que par le passé.

La deuxième nouveauté est dédiée à ceux qui recherchent un nouvel iPhone. En effet, l’app dispose désormais d’un outil de comparaison d’iPhone. Il permet aux utilisateurs de comparer les caractéristiques techniques et spécifications de chaque modèle.

Voici les nouveautés de la version 5.9 :

Le statut de vos commandes, vos appareils, vos services, vos réservations, et même des astuces sur les produits : tout cela est à portée de main dans l’onglet Pour vous.

Comparez instantanément votre iPhone aux autres modèles de la gamme, et trouvez celui qui vous convient le mieux.

L’app Apple Store est disponible gratuitement sur l’App Store.