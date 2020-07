Après une phase de test, Microsoft lance aujourd’hui la nouvelle application Family Safety pour iOS, conçue pour permettre aux familles de gérer le temps d’utilisation de l’application.

Grâce à Family Safety, les parents peuvent recevoir un rapport sur l’utilisation des applications multiplateformes et également fixer des limites de temps pour chacune d’entre elles. Au lieu de cela, les enfants peuvent demander des extensions lorsqu’ils doivent continuer à utiliser des applications spécifiques.

Par rapport à “Temps d’écran” d’Apple, qui est nativement intégré sur iOS, iPadOS et macOS, Microsoft Family Safety se synchronise également sur Windows, Xbox et Android. De fait, les limites de temps et les différentes options sont synchronisées sur plusieurs plate-formes. En pratique, les enfants ne pourront pas changer d’appareil pour continuer à jouer à Minecraft ou Fortnite si leurs parents ont fixé des limites de temps.

Microsoft a également ajouté des filtres Web et de recherche pour limiter la navigation aux sites adaptés aux enfants uniquement. Ces filtres fonctionnent via le navigateur Edge de Microsoft sur Windows, Xbox et Android, mais arriveront également bientôt sur l’iPhone.

Family Safety peut être utilisé pour le partage de position entre les membres de la famille. Microsoft a aussi ajouté une fonction de clustering d’emplacement, qui permet aux gens de voir quand plusieurs membres de la famille se trouvent au même endroit. Microsoft prévoit également d’ajouter des notifications sur l’arrivée ou le départ des membres de la famille, mais ce sera une fonction premium pour les abonnés à Microsoft 365. Il existe aussi des fonctionnalités pour améliorer la sécurité du conducteur, en envoyant des notifications de vitesse maximum, vitesse moyenne, avertissements en cas de freinage brusque, etc. De cette manière, les parents disposeront d’une série de statistiques sur les habitudes de conduite de leurs enfants. Cette fonctionnalité sera limitée aux abonnés à Microsoft 365.

L’application est disponible gratuitement sur l’App Store.