Apple pense à un nouvel accessoire qui permettrait à deux iPad de se connecter entre eux pour créer une expérience plus proche de celle d’un ordinateur portable.

Le brevet “Modular multiple display electronic devices” déposé aujourd’hui au Bureau américain des brevets et des marques explique que lorsque deux iPad sont connectés ensemble via cet accessoire, l’un peut être utilisé comme écran et l’autre comme clavier dynamique.

L’accessoire se compose de deux petits connecteurs articulés, avec des pièces mobiles fixées mécaniquement des deux côtés. Le connecteur faciliterait également le transfert de données entre les deux appareils, afin qu’ils puissent fonctionner à l’unisson comme un système unique.

L’utilisateur pourrait également utiliser cet accessoire pour utiliser l’iPad comme un livre, avec les deux écrans positionnés verticalement.

L’idée d’Apple est de permettre la transformation de deux iPad en une sorte de notebook, même si le système d’exploitation serait toujours iPadOS et non une version modifiée de macOS.

Que pensez-vous de cette idée ?