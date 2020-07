Selon DigiTimes, les iPhone 12 seront présentés comme prévu en septembre, bien que le lancement officiel puisse être reporté de quelques semaines. Entre-temps, la concurrence entre les fournisseurs de panneaux OLED qui souhaitent saisir les commandes Apple augmente.

L’événement Apple pourrait se tenir fin septembre, du moins selon DigiTimes. Durant la présentation, Cupertino lèvera le voile sur les prix du nouvel iPhone 12 lesquels joueront un rôle clé dans les ventes des premiers smartphones 5G d’Apple.

Face à la forte concurrence des téléphones Android, les prix des iPhone 12 seront primordiaux pour assurer le succès de ces appareils :

« Alors que le segment des téléphones 5G devrait devenir le principal champ de bataille du marché mondial de la téléphonie mobile au second semestre 2020, les stratégies de tarification adoptées par plusieurs fournisseurs, notamment Apple, seront cruciales pour voir si leurs efforts pourraient stimuler les ventes de smartphones au second semestre. »

Après la keynote de septembre, le lancement des iPhone 12 ne pourrait avoir lieu qu’entre mi et fin octobre en raison des ralentissements provoqués par la pandémie de COVID-19.

De plus, la même source affirme que la fourniture d’écrans pour iPhone 12 “crée une nouvelle ère de concurrence sur le marché OLED”. Par exemple, LG investit de plus en plus pour limiter la domination de Samsung dans la production d’écrans OLED pour iPhone. C’est aussi une bonne stratégie de la part d’Apple qui peut différencier ses commandes entre plusieurs fournisseurs.

Selon les dernières informations, LG Display devrait fournir 20 millions de dalles OLED pour iPhone 12. C’est cinq fois le volume de l’année précédente. Samsung produirait toujours la plupart des écrans, mais dans une moindre mesure (environ 60 millions en 2020) que les années précédentes.

Avec cette décision, “LG inaugure une nouvelle ère de concurrence sur le marché OLED, le début d’une bataille pour la part de marché telle que celle observée dans le passé pour les anciens écrans à cristaux liquides”.