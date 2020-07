“The Oprah Conversation” avec Oprah Winfrey est la nouvelle émission de la célèbre présentatrice. Elle sera diffusée sur Apple TV+ à compter du 30 juillet prochain.

L’émission présente une série d’entretiens menés par Oprah et tous enregistrés à distance pendant la pandémie de COVID-19. Comme le rapporte Variety, le premier épisode de “The Oprah Conversation”, intitulé “How to Be an Antiracist”, mettra en vedette le professeur Ibram X Kendi. Dans l’épisode, les deux “parleront à des utilisateurs blancs qui feront face à leurs croyances racistes”.

Le deuxième invité sera Emmanuel Acho, qui rejoindra Winfrey pour un épisode en deux parties :

« “The Oprah Conversation” se poursuivra le 7 août avec un entretien en deux parties avec l’athlète, commentateur, activiste et animateur de “Uncomfortable Conversations with a Black Man,”, Emmanuel Acho. Dans la première partie, Acho parlera à Winfrey de sa série Web. Il répondra aux questions des téléspectateurs blancs. La deuxième partie de l’interview verra Acho et Winfrey approfondir leurs discussions sur la race en réponse aux questions des invités blancs et latins. »

Les futurs invités de l’émission comprendront également Bryan Stevenson, fondateur de Equal Justice Initiative.

C’est la troisième émission créée sur Apple TV+ en collaboration avec Oprah Winfrey. En effet, il y a eu “Oprah Talks COVID-19” et “Oprah”s Book Club”.