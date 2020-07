Un problème avec l’application Sandbox sur macOS Catalina 10.15.6 provoque un certain nombre de dysfonctionnements pour certains logiciels de machine virtuelle, tels que VMware.

Les utilisateurs de machines virtuelles sur Mac, y compris VMware et VirtualBox, rencontrent un certain nombre d’erreurs qui peuvent également empêcher le logiciel de répondre. Apparemment, le bug semble être lié à une fuite de mémoire du noyau sur macOS Catalina 10.15.6. Elle se produit lorsque la quantité de mémoire utilisée atteint environ 1 gigaoctet par heure. En atteignant ce seuil, les machines virtuelles s’arrêtent spontanément et, dans certains cas, le Mac plante lui-même.

Tous les utilisateurs qui ont remarqué ces problèmes confirment que le bug est présent uniquement sur macOS Catalina 10.15.6 et non dans les versions précédentes. Apple est donc susceptible de corriger ce problème dans une future mise à jour du système.

Un ingénieur VMware a confirmé que le problème était lié à l’application Sandbox sur macOS Catalina. Il s’agit d’un élément clé qui isole les applications et offre un accès limité aux ressources système et aux données afin d’améliorer la sécurité globale du système d’exploitation.

Pour le moment, il n’y a pas de solution alternative pour les clients qui utilisent ces machines virtuelles. Le mieux est d’évitez d’installer ces logiciels sur macOS 10.15.6 ou de limiter les sessions à quelques heures pour éviter les fuites de mémoire.