Taylor Swift, l’une des icônes de la musique les plus célèbres et les plus acclamées du moment, a récemment sorti son nouvel album “Folklore” et sur Apple Music, c’est déjà un disque sans précédent.

Le nouvel album de la chanteuse américaine, disponible depuis jeudi, a établi un nouveau record jamais vu pour la section Pop d’Apple Music. Selon un rapport publié par Deadline, le nouvel album de Twylor Swift a généré 35,47 millions de flux sur le service Apple. Ce qui est frappant dans ce résultat, c’est qu’il ne fait référence qu’aux premières 24 heures de disponibilité de l’album, chose du jamais vue qui certifie un succès mondial pour la chanteuse.

Sur Spotify, sans aucun doute le service le plus populaire également grâce à l’abonnement gratuit, le nouvel album a généré quelque chose comme 79,4 millions de flux. Ce résultat représente un véritable record pour un visage féminin de la musique. Avec les 1,3 million d’exemplaires vendus au cours des premières 24 heures, l’album représentera probablement le meilleur lancement de Swift depuis la sortie de “Lover” en 2019.

Avez-vous déjà écouté le nouvel album Folklore de Taylor Swift ?