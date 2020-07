Le service de streaming Apple TV+ a reçu deux Daytime Emmy Awards 2020 lors de la soirée consacrée aux programmes et à l’animation pour enfants.

La cérémonie de remise des prix a eu lieu virtuellement et a été animée par Loni Love. Les présentateurs comprenaient Izabella Alvarez, l’actrice et star des médias sociaux Tabitha Brown, Josh Dela Cruz, Quintessa Swindell et Andrew Zimmern.

“Ghostwriter” a remporté le prix dans la catégorie “Programme de visionnage exceptionnel pour les enfants ou la famille”, tandis que “Snoopy in space”, qui avait reçu trois nominations, a remporté le prix dans la catégorie “Montage photo unique exceptionnel”.

Apple TV+ a reçu 17 nominations pour les Daytime Emmy Awards 2020. Malgré seulement deux récompenses, c’est toujours un résultat impressionnant quand on sait que le service n’a été lancé qu’en novembre 2019.