Adobe a mis à jour Photoshop pour iPad avec deux fonctionnalités très demandées par les utilisateurs : amélioration des contours et rotation du cadre.

Faire des sélections précises est très important pour la plupart des flux de travail sur Photoshop, car Adobe a décidé d’implémenter la fonction Raffiner Edge qui vous permet de travailler avec une grande précision à la fois via la saisie tactile et en utilisant l’Apple Pencil.

« Vous pouvez désormais affiner précisément la zone de bordure avec des sélections complexes et brosser les zones douces comme les cheveux pour ajouter des détails précis. Ceci est nécessaire pour obtenir des sélections d’objets réalistes et de qualité professionnelle avec un mélange d’arêtes vives et douces. Les exemples incluent les cheveux volants ou la suppression de sujets d’arrière-plans complexes et de nombreux autres scénarios de sélection. »

Une autre nouveauté aujourd’hui est l’outil rotation du cadre, qui s’active d’un geste à deux doigts. De cette façon, vous pouvez faire pivoter le cadre à 0, 90, 180 ou 270 degrés rapidement et facilement.

Photoshop est disponible gratuitement sur l’App Store.