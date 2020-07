Mise à jour importante pour Telegram, qui avec la version 6.3 ajoute de nombreuses nouvelles fonctionnalités, telles que des vidéos de profil et la prise en charge de fichiers de 2 Go.

Avec cette mise à jour, Telegram vous permet de partager et de stocker un nombre illimité de fichiers de tout type, jusqu’à 2 Go chacun. De plus, il est désormais possible de définir une vidéo de profil au lieu d’une image statique, avec la possibilité d’appliquer des effets et de choisir un cadre comme couverture pour la vidéo de profil.

Voici toutes les nouveautés de la version 6.3 :

Augmentation des limites d’envoi de fichiers

Partagez et stockez un nombre illimité de fichiers de tout type, jusqu’à 2 Go chacun.

Vidéos de profil

Définissez une vidéo de profil au lieu d’une image statique.

Appliquez des effets et choisissez une image clé comme couverture de votre vidéo de profil.

Revenez rapidement à une photo ou une vidéo de profil précédente en appuyant sur « Définir comme principale ».

Personnes à proximité

Voir à quelle distance se trouve votre interlocuteur lorsque quelqu’un vous contacte via l’écran Contacts à proximité.

Obtenez une suggestion d’autocollant de salutation lorsque vous ouvrez une discussion à partir de l’écran Personnes à proximité.

Mini-vignettes, statistiques de groupe et plus

Voir quels médias sont dans un message grâce aux nouvelles mini-vignettes dans la liste de discussion, la recherche de messages et les notifications.

Affichez des statistiques détaillées sur les grands groupes que vous possédez.

Si vous attirez trop d’attention, activez un interrupteur dans les paramètres de confidentialité et de sécurité pour archiver et désactiver automatiquement toutes les nouvelles discussions des non-contacts.

Profitez de nouvelles animations ondulées lors de l’enregistrement d’un message vocal ou vidéo.

Envoyez un emoji de football pour voir si vous marquez un but.

