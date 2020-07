Quoi de mieux que de protéger vos AirPods 1 et 2 avec une petite touche “fun”. C’est exactement ce que propose Elago avec sa nouvelle collection de coques.

Coques Elago pour AirPods 1 & 2

Elago est connu pour concevoir des accessoires de qualité, et le prouve une nouvelle fois avec ces coques en silicone de haute qualité. Elles s’ajustent parfaitement au boîtier des AirPods 1 et 2, de sorte à le protéger contre les chutes, les rayures ou encore la poussière.

L’autre point important est que ces coques vont donner un tout autre aspect à vos AirPods. Vous avez le choix entre plusieurs modèles : Mini, requin, glace en différents coloris, et ananas.

Comme vous pouvez le voir sur nos photos, le rendu de chacun d’eux est juste parfait. Par exemple, la version Mini s’ouvre au niveau du capot moteur donnant accès aux écouteurs. Et chacune de ces coques est compatible avec la charge sans fil.

Le modèle “requin” est lui aussi vraiment sympa à voir et à tenir en main. Tous les modèles ont en effet un toucher doux. On sent immédiatement que la qualité est au rendez-vous. Notons d’ailleurs qu’il n’y a aucune bavure de silicone, preuve qu’Elago apporte un grand soin à ces accessoires et à leur finition.

Vous remarquez aussi qu’Elago a poussé un peu plus le détail sur ce modèle. On y voit notamment les dents et les branchies du requin. Mais pas d’inquiétude, vous ne risquez pas de vous faire croquer le doigt en prenant vos AirPods. Prenez juste le temps de l’apprivoiser. 😉

Précisons que tout est en silicone même le bâton de glace. De fait, vous ne risquez pas de le casser ou même de perdre le moindre élément. Il en va de même pour tous les modèles.

Alors si vous cherchiez une coque robuste et jolie pour vos AirPods, vous savez maintenant ce qu’il vous reste à faire.

