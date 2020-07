L’audience attendue de Tim Cook à la Chambre des États-Unis a été officiellement reportée au 29 juillet, comme prévu ces derniers jours.

Initialement prévue pour aujourd’hui, l’audience a été déplacée pour permettre au Congrès d’organiser des commémorations pour le mémorial John Lewis. Le report a été annoncé vendredi, mais la nouvelle date vient seulement d’être officialisée.

Tim Cook apparaîtra aux côtés du PDG de Google/Alphabet Sundar Pichai, du PDG de Facebook Mark Zuckerberg et du PDG d’Amazon Jeff Bezos pour discuter des allégations de concurrence déloyale. Le Congrès vise à savoir si les plus grandes entreprises technologiques américaines mettent en œuvre une politique de concurrence déloyale contre les petites entreprises et si ces politiques affectent les consommateurs. Il y a donc beaucoup de curiosité à savoir comment Tim Cook va se défendre contre ces accusations, qui concernent principalement le système de l’App Store, le contrôle des applications tierces et la gestion des applications tierces dédiées au contrôle parental.

Les législateurs veulent entendre ces PDG avant la nouvelle législation antitrust qui sera proposée dans les mois à venir.