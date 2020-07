Aujourd’hui, nous vous présentons Arrog, un nouveau puzzle-game avec un design graphique très réussi pour iPhone, iPad et iPod Touch.

Développé par Playdigious, dans ce nouveau titre, vous devrez aider un homme à voyager dans ses rêves pour accepter sa propre mort. Arrog est un jeu d’aventure et de puzzle énigmatique avec des graphismes dessinés à la main, dans un monde en noir et blanc avec des touches de couleur.

Vous devrez trouver le sens de la vie dans un monde bizarre, dans un jeu réalisé avec des techniques d’animation classiques au style unique pour une expérience narrative absolument intense. L’expérience est également enrichie par une bande-son incroyable qui accompagnera la progression dans chaque chapitre de l’histoire. Vous devrez faire face à des énigmes dispersées tout au long du voyage et les résoudre en utilisant la logique et des interactions simples. Vous découvrirez une manière différente de voir la mort et ce qu’elle représente, basée sur les coutumes latino-américaines

Le titre est disponible pour iPhone, iPad et iPod Touch avec iOS 11 ou version ultérieure.

Arrog – 2,29 €