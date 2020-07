iOS 14 avertit l’utilisateur lorsqu’une application utilise la caméra ou le microphone en affichant un indicateur dans la barre d’état. L’une des premières applications à rencontrer ce « problème » a été Instagram.

Selon certains rapports partagés sur les réseaux sociaux par plusieurs utilisateurs qui ont déjà installé iOS 14, l’ouverture d’Instagram affiche l’indicateur qui avertit que l’application utilise la caméra.

Cet avertissement apparaît également lorsque l’utilisateur n’utilise pas réellement l’appareil photo, par exemple lors du défilement du flux de photos. Normalement, l’application ne devrait accéder à la caméra qu’en cas de besoin. Instagram a déjà expliqué à The Verge que ce comportement serait causé par un bug, qui sera bientôt corrigé.

« Nous n’accédons à la caméra de l’utilisateur que lorsque ce dernier l’utilise réellement. Cependant, nous avons découvert un bug dans iOS 14 bêta qui indique à tort que la caméra est utilisée même lorsque vous ne l’utilisez pas réellement. Le bug sera bientôt corrigé, mais nous tenons à vous rassurer que nous n’accédons pas à la caméra lorsque cela n’est pas demandé et qu’aucun contenu n’est enregistré. »

Comme indiqué par l’entreprise. Ce ne serait qu’un bug logiciel, donc il n’y aurait aucun risque pour la vie privée des utilisateurs. Le bug sera résolu avec une future mise à jour de l’application.

Casually browsing Instagram when suddenly the new iOS 14 camera/microphone indicator comes on. Then control panel ratted out the app behind it. This is going to change things. #iOS14 pic.twitter.com/EnTIRsqq3R

— KevDoy (@KevDoy) July 17, 2020