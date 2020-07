Depuis un certain temps déjà, Face ID est la seule option de déverrouillage biométrique qu’Apple a décidé d’adopter sur l’iPhone ainsi que sur l’iPad Pro. Cette technologie pourrait également arriver prochainement sur Mac, étant donné que les premières traces de la caméra TrueDepth ont été trouvées dans macOS Big Sur.

Dans macOS Big Sur bêta 3, une nouvelle extension a été trouvée avec des codes tels que “FaceDetect” et “BioCapture”. Elle se destine à prendre en charge la “PearlCamera”, nom de code de la caméra TrueDepth d’Apple. Ces codes semblent avoir été créés spécifiquement pour macOS. Ils ne semblent donc pas être des résidus de la technologie Catalyst.

Évidemment, il ne s’agit pour l’instant que de spéculation, car jusqu’à présent, il n’y a même pas de rumeurs fiables qui supposent la présence de Face ID sur certains futurs Mac. Pour le moment, seuls les MacBook Air et MacBook Pro ont une authentification biométrique via Touch ID intégrée dans le clavier. Mais Face ID sur Mac rendrait le déverrouillage de l’ordinateur encore plus pratique et immédiat.

On peut supposer que cette technologie pourrait arriver sur certains modèles équipés des futures puces Apple Silicon ARM. En effet, la technologie Face ID utilise largement le Neural Engine qui fait partie des processeurs Apple de la série A. Le Neural Engine a pour tâche d’analyser les détails du visage de l’utilisateur à travers les modèles d’apprentissage automatique en une fraction de seconde, pour ensuite donner son consentement ou non pour déverrouiller l’appareil.

D’ici la fin de l’année, les premiers MacBook équipés des nouvelles puces ARM d’Apple devraient arriver sur le marché. Mais il est peu probable que ces produits soient déjà équipés de Face ID.