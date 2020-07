Après l’excellent succès de Greyhound avec Tom Hanks, Apple semble prête à sortir au moins dix films majeurs par an sur Apple TV+.

Selon Fast Company, Apple était convaincue de suivre cette stratégie après le succès de Greyhound. C’est un film important avec Tom Hanks qui se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale. L’objectif serait de faire une dizaine de films par an, dont au moins quatre comparables à Greyhound en termes de budget et d’importance.

Au moment du lancement de la plateforme, la stratégie sur TV+ était de capter de nouveaux utilisateurs en se concentrant sur des séries prestigieuses telles que « The Morning Show » et « See », alors que les films semblaient être en deuxième ligne. Greyhound est arrivé presque par hasard, étant donné qu’Apple a acheté les droits après l’impossibilité de diffuser le film dans les cinémas. Cela a permis à l’entreprise de comprendre l’importance de se concentrer également sur des contenus de ce type. Il suffit de penser que 30% des utilisateurs qui ont regardé Greyhound s’étaient abonnés pour la première fois à Apple TV+.

En outre, la société pourrait également en profiter pour acheter les droits de nombreux films prêts à l’emploi, qui ne peuvent pas être projetés au cinéma à cause du COVID-19.