Après la bêta 3 pour les développeurs, Apple sort la deuxième bêta publique d’iOS 14, iPadOS 14 et tvOS 14 pour les bêta-testeurs.

Cette version bêta peut être téléchargée par les bêta-testeurs publics inscrits au programme de test bêta d’Apple sur beta.apple.com.

Parmi les principales nouvelles fonctionnalités d’iOS 14 figurent certaines modifications apportées à l’écran principal. Il y a notamment la prise en charge de widgets qui peuvent désormais être placés sur l’écran d’accueil. Avec les widgets, Apple a aussi introduit App Library. Il s’agit d’une interface qui centralise toutes les applications de votre iPhone. Elles sont placées dans des dossiers intelligents créés automatiquement ou dans une vue de liste. C’est ici que les applications peuvent être recherchées par nom et classées par type.

Les nouvelles concernant l’assistant vocal Siri, qui est maintenant activé avec un nouvel écran, ne manquent pas non plus. Sans oublier l’application Translate qui vous permet de traduire automatiquement n’importe quelle texte et fonctionne même hors ligne.

Il y a quelques ici et là, mais rien de bien méchant. Vous pouvez l’utiliser sans problème et sans risquer de perdre vos données. Rappelons que la version finale de chaque système est attendue pour cet automne.