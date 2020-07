Apple aurait achevé la construction de son deuxième Apple Store à Bangkok, en Thaïlande, pour une ouverture au public le samedi 25 juillet.

Jusqu’à présent, Apple n’a pas encore ajouté le nouveau magasin parmi ceux disponibles en Thaïlande, mais des détails sur la date d’ouverture ont été partagés sur Twitter et envoyés à MacRumors par le lecteur Kangg.

Le nouveau magasin est situé en face du centre commercial Central World. Il rejoint l’autre magasin en Thaïlande, baptisé Apple Iconsiam, ouvert en novembre 2018. Au cours de l’année écoulée, un mur temporaire a gardé le chantier enveloppé de mystère, mais maintenant il n’y a qu’une bâche noire pour cacher la conception en verre cylindrique du bâtiment, logé sous un géant toit circulaire.

À l’extérieur, le design du nouveau magasin rappelle le Steve Jobs Theater situé à l’Apple Park en Californie. De plus, les plans architecturaux révèlent l’aménagement intérieur de la boutique. Le rez-de-chaussée sera occupé par les inévitables tables séquoia disposées en anneau, tandis que les étagères pour la présentation des produits seront positionnées le long des murs. Au centre, nous trouverons un escalier en colimaçon qui mènera au deuxième étage.

Nous trouverons ici un grand écran pour la zone du forum et des tables avec des sièges pour les sessions Today at Apple et, éventuellement, pour les rendez-vous Genius. Il y a aussi un sous-sol, qui était autrefois le parking Central World.

Apple partagera probablement plus de détails sur ce nouvel Apple Store de Bangkok lors de son ouverture au public plus tard cette semaine.