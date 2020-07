Apple a annoncé avoir commencé à travailler sur une nouvelle série sur Apple TV+ intitulée “Shining Girls”, qui mettra en vedette Elisabeth Moss.

La série “Shining Girls” est basée sur le roman à succès du même nom. Elle suit le personnage de Moss dans le rôle d’une journaliste de Chicago qui est sur les traces d’une personne qui l’a gravement attaquée dans le passé.

Pour le moment, toute la production est à l’arrêt en raison de l’épidémie de coronavirus. Néanmoins, Apple prépare un calendrier vraiment intéressant pour 2021 et 2022. La société a annoncé des dizaines de projets pour Apple TV+. Cela concerne le thriller Echo 3, le film Palmer avec Justin Timberlake, Suspicion, The Afterparty, The Shrink Next Door, Emancipation, Killers of the Flower Moon et plus encore.

Malheureusement, il y a aussi de mauvaises nouvelles pour tous ceux qui attendent avec impatience la deuxième saison de certains titres. C’est le cas de The Morning Show, Servant, See, Dickinson et For All Mankind. La production de la deuxième saison de la plupart de ces franchises a été interrompue par la pandémie. Ne vous attendez donc pas à une nouvelle saison avant l’année prochaine.