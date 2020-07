La Major League de Baseball aux États-Unis tente d’exploiter des partenariats avec des entreprises technologiques comme Apple pour obtenir une aide concrète pour la saison prochaine, caractérisée par des précautions contre la pandémie de coronavirus.

Dans ce contexte, la MLB a décidé d’étendre son programme iPad pour distribuer 15 modèles à chaque équipe. Les iPad seront utilisés à la fois par les joueurs et le personnel pour surveiller les performances, ainsi que pour repérer et analyser les statistiques. Cette collaboration entre Apple et la MLB a commencé en 2016, avec l’utilisation du premier iPad Pro. Mais il est intéressant de noter que, jusqu’en 2015, les iPad étaient même interdits et ne pouvaient pas être utilisés par les équipes de la ligue.

Les 30 équipes de la MLB utiliseront Google Cloud pour exécuter le système de surveillance des statistiques de la MLB. De son côté, Sony fournira un son artificiel provenant de la foule, qui sera utilisé pendant cette période pandémique pour simuler la présence du public dans le stade.

La prochaine saison de la Major League de Baseball approche à grands pas, et pour cause, elle commencera dans les prochaines heures.