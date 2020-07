Le leaker L0vetodream a partagé une série d’images de ce que pourrait être le nouveau câble tressé Ligthning vers USB-C de l’iPhone 12.

Les photos confirment certaines rumeurs passées, étant donné que les câbles USB-C sont du type tressé et très différents de ceux que nous avons vus à ce jour dans l’emballage des précédents iPhone.

Ce nouveau « design » en tissu sera certainement une agréable nouveauté, qui compensera l’absence de plus en plus probable du chargeur et des EarPods (sauf en France). De plus, le câble sera de type USB-C, assurant également de meilleures performances que les modèles précédents.

Les câbles tressés assurent une plus grande durabilité dans le temps par rapport aux alternatives revêtues de caoutchouc. En revanche, on ne remarque aucun renfort à l’extrémité du câble blanc sur les photos qui ont émergé aujourd’hui.

Le câble blanc que vous voyez sur les images devrait être celui inclus dans l’emballage de l’iPhone 12. Le câble noir, toujours de type tressé, devrait arriver sous peu dans les boîtes de l’iMac Pro existant.

Espérons que cette rumeur se confirmera dans les mois à venir, et surtout cet automne.